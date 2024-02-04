「OPENsi」3日舉辦首場粉絲見面會。（人見人愛娛樂提供）

「OPENsi」3日舉辦首場粉絲見面會。（人見人愛娛樂提供）

男團OPENsi由YY邱勝揚、陳治廷、黃威任、陳子輇組成，3日舉辦「我為什麼快樂」首場粉絲見面會，吸引大批粉絲到場。他們從去年正式出道，短短半年就舉辦專場演出，未料陳治廷突然宣布，即將在今年春天入伍當兵，表示：「時間差不多了，要做這件事情了。」

OPENsi精心籌備這次的演出內容，除了送上出道單曲〈A Little Love〉、深情K歌〈我為什麼難過〉，更挑戰翻唱周杰倫〈稻香〉、孫燕姿〈綠光〉，並祭出個人solo橋段，黃威任飆唱創作饒舌歌曲〈Post〉、〈Brave〉；YY帶領四位舞者熱跳韓國夯曲；陳治廷呼應主題，詮釋經典歌〈快樂崇拜〉；陳子輇則是深情演出，不插電帶來〈終究還是因為愛〉與自創曲，甚至應景地在台上揮毫寫春聯「天天龍水」、「龍年大吉」當場送給粉絲祝賀。

此外，OPENsi特別苦練彩蛋舞蹈橋段，向Seventeen、aespa、BABYMONSTER等韓團致敬。尾聲時，陳治廷突然宣布即將入伍，向粉絲喊話「等我出來」，期待日後回歸OPENsi；陳子輇送上饅頭要他好好適應這個味道，慢慢倒數退伍日子；YY則獻上一頂彩色爆炸頭，讓他入伍頂著光頭時可以方便喬裝；黃威任則洗出一張團體四人合照，叮囑他要貼在寢室，期許彼此能變成軍中情人。