新加坡昨天（3日）晚間，發生一起持刀傷人事件，一名20歲白上衣男子雙手持刀邊跑邊揮砍，至少造成7人受傷。該名男子遭現場民眾包圍制伏，最後也遭到警方逮捕。警方正在持續調查該名男子的行兇動機。

根據媒體《聯合早報》報導指出，整起案件中的傷人處至少有3處，包含當地組屋（新加坡公營房宅）底層與商販中心，而行兇男子據了解是從瑪德烈通道一路追砍傷者，一直到女皇碧苑（Queens Peak）公寓前，才被其他民眾聯手制伏。

有目擊者表示，這名兇嫌沿路追砍，直到女皇碧苑保安室附近，很多英勇的民眾開始拿著椅子與其他物品上前包圍男子，直到其中一人持椅子打落男子手上的刀械後，眾人才衝上去制伏。

警方在獲報後隨即出動，而抵達現場後，就發現行兇的男子遭到民眾制伏，並在現場起獲一把刀與菜刀。而在受傷的7人中，一名76歲男子、40歲男子和6歲女孩受輕傷，另外還有54歲、21歲、20歲男子與一名45歲女子也受輕傷，但拒絕送醫。