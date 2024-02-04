VERA於高雄舉辦演唱會。（踢帕娛樂提供）

男團VERA連2天3、4日在高雄後台開唱舉辦「VENUSERA」2024高雄演唱會，全場大合唱逼哭VERA，學文開場就淚崩。為了給歌迷耳目一新的感受，這回高雄演唱會創作了2首新歌〈Find no end〉和〈Where I〉，新歌首唱，巴比現場教學粉絲合唱並相約明天要一起唱起來。巴比說：「隔了半年的演唱會，我們的初心一樣，希望所有來看演唱會的粉絲朋友們都覺得值回票價。」

個人SOLO表演時，蔡朕、學文和巴比都將歌曲重新編舞，Nelson把純歌曲演唱加入了跳舞元素，抒情性感兼具一度哽咽唱不下去，唱情歌也露腹肌讓粉絲一飽眼福。VERA舞蹈組孟維找來日光之橙的玉歆一起飆國標，孟維說：「會邀請玉歆是因為她國標舞非常厲害，我也曾經學過國標舞，想要在演唱會帶來不一樣的舞風給粉絲，這次我們有挑戰了一些高難度的拋舉動作，在練習的時候，我真的只能說『我好辛苦』。」

藍弟的搭檔從台北場的姊姊變成薄荷水晶的粼粼助陣，藍弟說： 「跟姊姊是很有默契，但粼粼太厲害、跳舞太有美感，一下就練好了，但我們花了比較多時間在細節調整，讓表演更驚豔！」巴比也談到這回創作的2首新歌都是以情感為主題，「VERA還沒有這種題材的歌單，所以覺得可以嘗試看看，〈Find no end〉是在講述喜歡上一個自己都捉摸不定且難搞的人， 陷入虐戀無法逃脫。〈Where I〉的歌詞則是和Nelson一起完成，希望傳達喜歡一個人不會顧忌任何事情，只想要對方能感受到自己最真誠的愛」。

迎接新年，他們也許下新年希望。巴比說：「我想要把鋼琴學好。」蔡朕與Nelson都想學做音樂，蔡朕貼心表示：「想在音樂上幫忙一下巴比，因為每次看他都覺得很辛苦，因此想幫他分擔一點壓力。」孟維則是想要加強英文，藍弟則希望挑戰拍攝廣告，嘗試更多不同的新東西。