第2屆Red Bull鬥拍台灣總冠軍「金白藍」表示能在表演賽跟小戴隊對打，輸了也很過癮。（Red Bull 提供）

第2屆Red Bull鬥拍於3日在高雄市鳳山體育館舉辦決賽，在現場上千人見證下，北中南分區冠軍隊伍以羽球三對三進行循環賽激戰，最終由北區代表「金白藍」2連勝拿下Red Bull鬥拍台灣冠軍，獲得戴資穎、王齊麟、Lulu黃路紫茵在表演賽過招的機會，民間高手的驚人實力及默契也讓戴資穎感到佩服，再次享受一場快樂的三對三羽球賽，首屆賽後小戴許願要在室內打成真，這次她許願還有第3屆可以再和大家同樂。

第2屆Red Bull鬥拍總冠軍北區代表「金白藍」在表演賽迎戰戴資穎小隊，頂尖對決的比賽過程相當精彩，開局王齊麟先以殺球得2分，但「金白藍」隊伍也發揮驚人實力，第1局最終以19比21的逆轉勝勝出；第2局小戴、王齊麟雙雙找回球感，將比分拉開，最後一分由王齊麟奮力一殺以21比13將第二局拿下。最終戴資穎小隊技高一籌，第3局關鍵時刻21比15完勝民間高手。

「我覺得這次隊友表現是100分！」戴資穎第2次參與Red Bull鬥拍活動，首屆和男單選手郭冠麟、YouTuber蔡哥組隊，今年隊友換成雙打好手王齊麟與三金主持人Lulu黃路梓茵，展現極佳默契，戴資穎表示：「第二次參與Red Bull 鬥拍，三打三真的很有趣。本次新增的名人會外賽也增加了趣味性，讓觀眾席上的羽球愛好者一同感受鬥拍的魅力。」

「金白藍」隊的林存甫表示：「我們從大學開始一起打羽球十幾年，這次為了參與鬥拍，除了每週固定練習之外，還特別找教練特訓。能有機會跟小戴隊伍打球，真的是非常開心、過癮！」

小戴也提到，上次室外場地未能好好發揮，這次室內自己可以充分展現實力，由於素人好手實力也不差，她和王齊麟也多次施展拿手技巧，讓現場球迷看得相當過癮，結束後被問這次要許願什麼，小戴笑說：「那許願繼續有下一屆可以再和大家同樂。」