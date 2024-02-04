立法院選舉結束，綠白上演電話門，各說各話，對此，前民進黨主席卓榮泰表示，「說清楚，就不是羅生門！」他表示，民眾黨立委黃珊珊1月25日在共同友人聯繫下，我們唯一一次的談話，有三個就是請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌、請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選，以及當時坊間盛傳「游錫堃＋江啟臣」組合，民眾黨是否有此想法？最後彼此並無交集，黃珊珊僅表示民眾黨尚未做出決定，她會向柯主席報告當日談話內容。

卓榮泰續指，關於民眾黨主席柯文哲日前向媒體說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，使他非常驚訝，難道黃珊珊沒有明白向柯主席報告過上述談話嗎？「如果有，柯主席的這番話就太過權謀跟心機了！」、「如果沒有，那是貴黨內部問題，我不予置評。」

另外，卓榮泰表示，關於周榆修在民眾黨直播記者會上媒體提問「前主席有來接觸，是指卓榮泰？」你只答覆一個字「是」，卻不說明他與黃珊珊的接觸的時序與1月31日當晚進行的電話事件完全無關，更未涉及所謂「珊昌配」話題，就容易讓外界陷入模糊與錯誤認知，可以認為你的「草率」是故意的嗎？

最後，卓榮泰表示，關於立委黃國昌一再昧於事實的指責，「這是他的作風，我不必回應。」前些日子，很多人基於未來國會生態的穩定做出種種的努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，但是為人處世基本的道義還是要盡力維持。