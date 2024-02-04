有超過千年歷史的泰國中部知名古城華富里（Lopburi）以野生猴子聞名，不過如今當地猴子的數量及行為已有失控趨勢，外媒稱，當地已有多達3500隻猴子，華富里部分區域堪稱遭猴群「接管、占領」，猴群滿大街奔跑、搶奪食物，迫使許多店家、居民撤離，也有中資決定無限期暫停注資。

英國《太陽報》（The Sun）、香港《南華早報》報導，新冠肺炎疫情爆發之前，華富里是許多觀光客趨之若鶩的著名「猴城」，當地猴子與居民和諧共存，觀光客買香蕉餵食猴群、與猴群合影，不過疫情爆發後封城措施四起，觀光客銳減，飢餓的猴群開始尋找新的食物來源，人猴和平共存已然失衡。

🇹🇭TOWN OVERRUN BY MONKEYS



3,500 monkeys have taken over a town in Thailand, shutting down businesses and sending tourists fleeing.



And you thought you had problems...



Source: Daily Mail pic.twitter.com/EpePHGb909 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 2, 2024

當地攤商詹洪（Somsaksri Janhon）表示，疫情後猴子更飢餓、舉止更有攻擊性，開始抓取包括梳子、鏡子在內等任何東西，泰國政府獸醫考喬特（Supakarn Kaewchot）說，猴群開始入侵建築物，迫使當地居民逃離住家。

新冠肺炎疫情導致泰國古城華富里（Lopburi）的猴群愈來愈猖狂。

起先當地人曾藉由餵食垃圾食物，包括糖果、汽水、麥片等，讓猴群遠離人類，不過這種做法反而帶來反效果，反而讓猴群更暴力。

泰國國家公園局（Department of National Parks）官員干達丁（Suttipong Kamtaptim）說，含糖食物會提升猴子的生育力，進一步刺激猴子繁殖。

泰國政府也曾在2020年對華富里的猴群進行絕育計畫，工作人員用大批水果引誘數百隻猴子進籠，以此對牠們執行絕育手術，這個方法一開始相當有效，每天約可捕獲500隻猴子，不過干達丁說，猴子後續就識破人類的計謀，一看到工作人員就知道他們要幹嘛，部分猴群的猴王還會阻止同伴進籠，如今每天要誘捕20隻也相當困難。

現在華富里約有3500隻猴子，到處都是猴子，牠們會成群坐在屋頂上靜待突襲，在馬路上爭搶食物、搶劫駛過的車輛，《太陽報》、《南華早報》皆形容，華富里已被猴群「接管、占領」。

泰國古城華富里（Lopburi）的猴群。

華富里甚至劃設了好幾個「禁區」，因為這些區域已被敵對的猴群占據，部份當地居民已經搬離華富里，留下來的居民在住家附近設置路障，避免遭猴群攻擊。

猖狂的猴群也導致店家關閉、撤離，當地購物中心代表詹巴實（Surachat Chanprasit）說，猴群經常騷擾前來購物的顧客，甚至有中國投資人因猴群問題未解，而「無限期」暫停在華富里的投資。