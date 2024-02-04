杭州亞運金牌組合許育修／莊吉生在2024台維斯盃世界組總決賽資格賽再次合拍，可惜先盛後衰，以盤數1比2遭法國組合馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）逆轉，「吉修配」都表示透過這次比賽吸取很多經驗，賽後記者會莊吉生也直接邀約，接下來三太子、海碩盃等都要繼續搭檔。

「吉修配」首盤率先突破對手發球局，以6比3先下一城，但接下來兩盤都讓出，加上昨天兩場單打、中華隊連輸三點，無緣擠進世界組總決賽，將繼續留在世界組一級，年底的台維斯盃將續拚升級的機會。

許育修表示，今天第一盤兩人戰術上執行的很好，成功率高、保發也很順利，可惜第二盤沒能延續氣勢，「他們經驗還是很好，戰術很成熟，只要我們有些球沒處理好，就會打的比較辛苦。」莊吉生也有相同想法，「他們真的很強、很穩定，過去我們也沒遇過大滿貫冠軍跟世界排名前10的球員，這場比賽對我們來講是很棒的經驗。」

這次在主場出賽，兩天賽事都吸引滿場近3000名球迷到場為中華隊應援，許育修認為球迷的加油聲不會成為壓力，反而讓自己更興奮，也很享受在主場出賽的感覺，想把更好的一面展現在球迷面前。

2017年世大運為台灣奪金的莊吉生也許久未在主場出賽，他認為，兩次在主場出賽的感覺是一樣的，球迷的應援聲讓他不時起雞皮疙瘩，「希望未來還有更多人來看我們比賽，為我們加油，接下來還有三太子、海碩盃，希望有更多球迷給我們支持。」

結束2天的台維斯盃後，許育修接下來將前往印度打挑戰賽，被問到兩人是否再合拍？莊吉生先主動出擊，「三太子你要跟我打嗎？」許育修也回問「海碩盃？」，莊吉生用台語說：「水喔！」

許育修表示，未來兩人若是參加同一站賽事，將會盡可能多搭配雙打，希望能有更亮眼的表現，他也要努力爭取奧運積分，把世界排名衝高，希望能夠代表台灣出征今年的巴黎奧運。