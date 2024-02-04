台灣羽球男單好手周天成在BWF世界巡迴賽超級300系列泰國羽球大師賽勇闖男單決賽，台北時間4日下午4點過後和新加坡選手駱建佑爭冠，經過3局對抗，周天成21比16、6比21、21比16獲勝，拿下本季首冠，也是繼去年11月德國海洛公開賽後，相隔3個月的冠軍。

2024賽季周天成在馬來西亞、印度兩站公開賽都是止步32強，印尼大師賽前進到16強，泰國大師賽成績更上層樓，從32強到8強賽連挫3位寶島同胞李佳豪、王柏崴和林俊易，其中林俊易是去年泰國大師賽男單冠軍，準決賽周天成擊敗荷蘭卡爾尤（Mark Caljouw），決賽再退2021世錦賽男單金牌駱建佑。

首局周天成狀況不錯，幾次調動駱建佑，讓駱建佑發生失誤，或是主動攻擊破壞駱建佑防守腳步，並以直線加壓攻擊壓線好球取得進入技術暫停的第11分，回到場上周天成一度被追到只剩1分領先，不過周天成仍靠精準攻擊角度搶分，加上對手出現幾次扣殺掛網失誤，周天成再度拉開分差，順利拿下首局。

第2局駱建佑奮力追及，以大比分差讓周天成6比21讓出，第3局雙方分數緊咬，周天成再次逼得對手連番失誤，11比9小幅領先進入技術暫停，換邊之後駱建佑把握網前攻擊機會追分，不過還是因為失誤讓周天成維持領先，最後周天成雖然錯過1個賽末點，還是順利以漂亮的攻擊取分結束比賽，他也開心躺在地上享受冠軍喜悅，並把球拍送給現場球迷。