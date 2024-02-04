清水地熱遊憩區9日除夕休園。（吳佩蓉攝）

國立傳統藝術中心宜蘭園區9日除夕休園，初一、初二縣民免費入園。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

農曆年將至，宜蘭縣政府轄管的礁溪湯圍溝公園、跑馬古道公園、清水地熱遊憩區等13個遊憩景點，和國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區、太平山國家森林遊樂區，9日除夕全面休園，其中，太平山遊樂區8日小年夜因園區大掃除，當天只開放到中午12時，請遊客出發前先上官網查詢，以免撲空。

縣府轄管的遊憩區，包含礁溪湯圍溝公園、跑馬古道公園、五峰旗風景特定區、宜蘭旅遊服務中心、礁溪旅遊服務中心、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、冬山河生態綠舟、豆腐岬風景區、清水地熱遊憩區、梅花湖風景特定區、南澳農場及碧候溫泉等，9日除夕當天皆暫停開放，10日大年初一起正常開放入園。

宜蘭傳藝園區9日休園，隔天重新開放入園，搭配新春限定縣民回娘家活動，10、11日即大年初一、初二，戶籍設在宜蘭縣或身分證號碼G開頭者，憑證可免費入園；且為迎接龍年到來，園區特別打造全新的年節街景「飛龍在天舞春風」，近百米長龍身盤旋於文昌街，活靈活現超有氣勢！相關春節活動可上官網查詢。

太平山遊樂區在8日小年夜清晨4點開園，當日提早至中午12時全區休園，且不提供住宿，蹦蹦車末班車提早到上午10時30分；10日上午8時開園，11日至14日每天清晨4時開園，晚間8時休園；另外，至鳩之澤泡湯遊客，建議晚上6時前於入口售票站購票，泡湯時間較為充裕，而鳩之澤僅營業至晚上7時。