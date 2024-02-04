國際貨幣基金組織（IMF）發佈中國經濟2024年增長預測報告稱，中國今年經濟增長將與去年相近，約為4.6%；不過此後經濟增長將逐步減弱，預計至2028年將降至3.4%。

《美國之音》引述IMF的報告說，2023年中國官方公佈的GDP增速是5.2%，這個數字被廣泛認為是中國國家統計局美化出來的，與中國經濟現實狀況反差過大。而拖累中國經濟增長的因素主要是房地產市場衰退、出口需求減弱、生產率提升乏力和人口老化等。

IMF中國代表團團長索納利·賈恩-錢德拉（Sonali Jain-Chandra）表示，IMF與中國政府進行政策磋商的重點是幫助中國房地產業向可持續規模方向過渡，以及降低地方政府債務風險。她表示，「這對於促進近期經濟活動、恢復信心和降低風險十分重要。」

報導說，中國經濟去年相較於疫情封控期間有所恢復，主要得益於結束清零政策後的消費增加和寬鬆的政府政策，這是IMF前不久上調2024年中國經濟預測的主要原因。

不過，中國房地產危機和中國地方政府巨大的債務負擔對中國經濟構成了嚴峻的挑戰，IMF也因此下調中國經濟增長預期。報告說，中國房地產業收縮幅度超過預期，可能會進一步抑制私人需求，削弱市場信心，加重地方政府的財政困難，導致通貨緊縮壓力和宏觀金融負面反饋。而外部需求低於預期和地緣政治緊張局勢，也增加了中國經濟的風險。

IMF報告說，在未來10年，由於城鎮新增家庭數量減少和大量爛尾樓和空置房屋，中國的新房基本需求將會大幅度下降，降幅在35%至55%之間。近年來對房地產開發商整頓是必要的，應繼續進行下去。

報導指出，過去幾年中國房地產陸續爆雷，香港法院本周已下令恒大集團開始破產清算。房地產債務危機的爆發引起了廣泛的不安，北京為此陸續放寬金融措施與房貸政策，為房地產市場鬆綁，但是這些努力並未產生明顯作用，房地產市場下滑的趨勢仍在持續。