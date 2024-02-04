赫蓮娜情人節「怦然心動限量禮盒」。（赫蓮娜提供／黃唯淯台北傳真）

天后王菲近幾年已鮮少露面於螢光幕前，影迷想見她，可能只得串流影視看過無數遍的《重慶森林》與《2046》，想聽她的歌，只得滑滑Spotify聽聽她以前的舊作，這年頭要盼到一支天后的新電影都難如登天，好在2022年時名導王家衛為天后拍攝了赫蓮娜成立120周年的廣告影像，接著又在今年龍年開春前，三方再度合體拍攝赫蓮娜全新形象影片，想來現在能讓天后點頭的導演肯定不多，王家衛導戲又充滿了他貫有的風格，這也是雙王合作多年來的默契，除了品牌粉絲驚喜，雙王粉更是樂不可支。

王菲自2019年擔任赫蓮娜全球代言人至今已5個年頭，而在今年發表的全新30秒形象影片中，王家衛更是將王菲的美拍的游刃有餘，較之過去幾年的作品，甚至還有「回春」錯覺，對比赫蓮娜品牌技術實力中的極致抗老能力，或許王菲的回春，赫蓮娜也助了一臂之力。而喜迎龍年接踵而至的就是令人怦然心動的情人節，HR赫蓮娜歡慶情人節凡於2／1起，購買指定明星組合即贈獨家「怦然心動限量禮盒」及客製化卡片服務，再加上王菲的力薦，怎能有理由不入手？