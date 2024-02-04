大陸來台新住民 考取證照經營美容工作室

移民署北區事務大隊台北市服務站舉行「龍吟虎嘯賀新春：新住民家庭教育暨法令宣導」課程，日前邀請來自大陸廣東佛山的新住民姊妹小貞擔任講師，分享考取證照的奮鬥故事，由於今年是龍年，當日活動也安排與會學員製作龍年不織布紅包，大家在紅包上黏上龍頭，象徵龍運當頭，也有祥龍獻瑞之意。

37歲小貞來自廣東佛山，2015年年來台與先生育有一子。小貞是一位化妝師，在台灣覓職時花了許多時間，並透過眾多求職管道初期並不順利，後來聽友人建議如果通過台灣技術士技能檢定取得證照，則更能容易找到工作，於是她努力考取丙級及乙級專業美容技術士證照。

小貞考取證照後接著向移民署申請「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」，而其中的「新住民證照獎勵金」部分，憑藉著2張證照成功領到獎勵金，得到肯定的她，更在台北東區開了美容工作室當起老闆，只要客人提前預約，便能兼顧家庭，而剩下的時間也能彈性運用，每天生活十分愜意。

北市服務站主任蘇慧雯表示，考取證照可提升就業競爭力，鼓勵新住民取得證照，移民署也有提供獎勵金。另年節將至，許多新住民朋友基於餽贈年禮需求，攜帶或郵寄家鄉食品來臺，蘇慧雯提醒為了防範非洲豬瘟，不攜帶、不網購或寄送各種肉類製品來台。