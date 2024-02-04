Balmain與ANT KAI共同打造的全新配色Unicorn成新一季潮流單品。（Balmain提供／黃唯淯台北傳真）

運動時尚風格一直是近幾年的流行指標，也有不少品牌朝向這個方向設計球鞋單品，法國精品Balmain近年來發表的超潮鞋款Unicorn早就紅遍全球，而品牌近日於台中大遠百新店開幕之際，更是不手軟砸下重金於大遠百台灣大道前廣場打造寬3.5、高1公尺的巨型Unicorn鞋款裝置藝術，巨型裝置細膩的還原了鞋款中鞋底模具的精妙設計，這一設計也是結合鞋身塊狀拼合的設計而來，更能產生前低後高的鞋身流線感，其中模型也復原了三條束帶從鞋底空腔位置穿越，並與兩側PPU材質連結的設計，為穿著時提供更佳的包覆性設計，是Unicorn球鞋設計的一大重點。

而台中大遠百專門店的設計也是一大亮點，除了遵循創意總監Olivier Rousteing的設計理念發想做空間規劃外，也融入了品牌設計核心中的法式經典美學，並以黑金兩色與鏡面元素交錯打造而成，同時為了呼應此次建造的巨型Unicorn裝置藝術，店內亦設有經典Unicorn鞋款牆面，也是店內重點之一。而為了打造打卡熱點風潮，台中大遠百店也提供即日起至2月15日止打卡拍照活動，是周邊社群貼文打卡熱門活動點之一。