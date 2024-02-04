法國隊老將組合馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）在台維斯盃第三點雙打，以3比6、6比2、7比6（1）逆轉杭州亞運金牌組合莊吉生／許育修，為法國隊鎖住世界組總決賽資格，賽後他們也大讚「吉修配」，認為他們的表現遠優於世界排名。

42歲的馬俞與40歲的羅傑瓦塞林因為巴黎奧運再度合拍，馬俞生涯手握5座大滿貫男雙冠軍，且男雙世界排名曾高居第1，羅傑瓦塞林目前男雙世界排名第10，也曾在2014年法網男雙奪冠。

老將組合在首盤先讓出的強況下連拿兩盤逆轉，羅傑瓦塞林表示，雖然開賽遇到些狀況，但仍告訴自己要繼續保持冷靜與耐心，用正面心態去面對比賽，他也展現風度誇讚對手表現得很棒。

馬俞更說：「他們今天的表現絕對比現在呈現的雙打排名更好，他們表現得很出色，在觀眾加油聲中，面對背水一戰、退無可退的情況下能頂住壓力，打出一場好球。」

兩人年紀都逾不惑，但還能維持高水準競技狀態，馬俞說：「就是盡可能享受所做的一切，尤其是保持身體健康，是能打到現在的最大關鍵。」一旁的羅傑瓦塞林也有相同看法，他也提到，今年最重要的目標就是巴黎奧運，必須要努力爭取積分。

羅傑瓦塞林說：「人的一生中可能只有1次機會能在家出戰奧運，光想到這件事就讓我起雞皮疙瘩，我們需要有更好表現才能取得奧運席位，我相信我們能做到的。」