侯怡君表演人體不倒翁。（民視提供）

「極限特技蹦極」無重力舞蹈也難不倒侯怡君。（民視提供）

《2024民視第一發發發》舞蹈PK單元由胡瓜、侯怡君、歐弟、白家綺擔任主持人。一開場，侯怡君身穿緊身鏤空鑽石洋裝，帶來高水準專業的舞蹈，表演台灣未曾表演過的「人體不倒翁」、「極限特技蹦極」無重力舞蹈以及聲光效果十足的「螢光棒舞」，讓全場驚嘆連連。

侯怡君睽違3年再度參加民視除夕節目，坦言背負巨大壓力，她笑說：「洋裝事先試穿無數次，因為鏤空的造型裡面什麼都不能穿，要跳要扭，安全措施要十足。」第二段重頭戲「人體不倒翁」，只見身穿綠色洋裝的侯怡君站在不倒翁上，圓形長裙襬包覆近400公斤特製圓球，使出大絕招，360度全場滾一圈，超恐怖的核心腰力，讓全場看傻眼。

侯怡君說：「這在台灣沒有人表演過，而且這400公斤不倒翁道具，是特別為了節目從國外運送過來的，練完後我的屁股兩側全都是瘀青。」之後，侯怡君讓吊掛高空平台的繩索繫著身體，帶來「極限特技蹦極」無重力舞蹈，用到腿、腹部、大腿肌力要擺盪跟旋轉。為了這次演出，她數個月前開始騎腳踏車、訓練體力、飲食控制，只為了讓表演更完美。