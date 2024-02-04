立法院長韓國瑜復出政壇後重新颳起「辣個男人」旋風，大選前他長時間低調為基層民眾送暖，這項工作在選上後也沒落下。韓國瑜今(4日)前往嘉義捐贈年菜，他強調「深信這樣的愛心傳遞會在社區中掀起漣漪，啟發更多人一同參與，創造一個充滿愛的社會！」引發不少網友點讚。

「今天早上，我和同仁攜手到嘉義捐贈年菜。」韓國瑜今(4日)在臉書發文提到，「我們發放年菜，給低收、中低收的家庭領取，以及親送到獨居長輩們的手中。在捐贈的過程中，我看到許多感動的時刻，每位長者都在微笑中表達了他們的感謝之情，我也深信這樣的愛心傳遞會在社區中掀起漣漪，啟發更多人一同參與，創造一個充滿愛的社會。」嘉義是新北市長侯友宜的故鄉，離韓國瑜之前長住的雲林也僅一縣之隔。

韓國瑜直呼，「感謝每一位參與者，讓我們共同把溫暖送到台灣各個角落！」並標註他的經典金句「莫忘世上苦人多」。

網友表示「最有愛心的立法院長」、「珍愛台灣！院長加油」、「感謝院長愛心」、「有韓院長真好」、「韓院長滿滿的愛心，史上最有愛的院長」、「韓院長～莫忘初衷、為人民爭取福祉」、「韓院長，功德無量」、「經過風霜，和熙陽光更顯燦爛，苦民所苦，菩薩心腸」。