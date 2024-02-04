女星林萱瑜曾在表特版有「小陳妍希」的稱號，後來上《康熙來了》被讚是「國民初戀」，參演《女人30情定水舞間》、《天道》、《炮仔聲》、《天之驕女》等等，近日她曬出美照，沒想到卻疑似曝光，讓粉絲急忙提醒，林萱瑜5字回應了。

林萱瑜今（4）日在Instagram發布貼文，透露Junior韓宜邦去淡水拍戲，剛好林萱瑜有空，她俏皮喊：「是我愛的淡水當然要來」，當天天氣很好，她把握空檔請未婚夫拍照，不料Junior說：「我是來工作的！」，讓林萱瑜無辜表示：「我絕對是真心來 陪（幸）他（災）拍（樂）戲（禍）的」。

當天林萱瑜穿著紫色衛衣和白色長靴，下衣失蹤的造型露出兩條白皙鉛筆腿，她一手捧著咖啡，坐在石頭台階上露出燦爛笑容，與Junior的合照中，男方穿著病服正準備拍戲，她則露出搞怪表情，小倆口的可愛互動十分甜蜜。

不過有網友在底下提醒：「好像快曝光了，需要馬賽克」，林萱瑜交叉雙腿時隱約可以看到腿根的肉色，對此她急忙5字回應：「那是褲子啦」，許多粉絲也留言：「笑容已100分」、「萱瑜不管怎樣都好美」、「衣服好好看瑜好美」、「太可愛了探班」、「隨便拍隨便好看」、「甜美女孩」、「很暖心，陪老公拍戲」、「好像學生喔」。