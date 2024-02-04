高市鹽埕分局日前邀請「金龍太子宮促進會」日前至轄內發放白米給低收入家庭。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鹽埕分局七賢路派出所員警日前得知轄內一名男子因憂鬱症發作，無法工作，生活陷入困頓，協助通報社政單位，成功讓他申請到急難紓困及向張榮發基金會申請補助；日前也邀請「金龍太子宮促進會」至轄內發放白米給低收入家庭。鹽埕分局強調，員警日常發現發現死亡、意外傷害、罹患重病、失業或其他重大變故，致生活陷入困頓等急難事故者，均會協助通報區公所及社福機構，值勤之外也傳遞溫暖的能量。

日前七賢路派出所副所長向展霆訪查時發現，一名男子原本平日僅靠從事鐘點工所得微薄薪水，負擔每個月房租、就醫及日常生活所需，日前在上班時與同事發生誤會而遭解雇，家庭經濟頓時陷入困境，無法支付生活支出，便協助通報社政單位申請急難紓困及向張榮發基金會申請補助，男子事後向警方表達感激之意，助其暫度難關。

鹽埕警分局日前也特地邀請「金龍太子宮促進會」至轄區舉辦「歲末寒冬送暖 慰問弱勢團體」活動，讓急需濟助的低收入家庭，於年前感受社會大眾的溫暖，現場發放多箱白米給生活艱辛之家庭及獨居長者。

鹽埕警分局表示，配合實施衛生福利部急難救助紓困方案，員警如發現死亡、意外傷害、罹患重病、失業或其他重大變故致生活陷困等急難事故者，需要關懷的弱勢民眾，可提供援助並協助通報區公所及社福機構，使貧病、孤苦無依或生活陷入困頓者獲得妥適之照顧，讓社會更加溫暖並持續傳遞下去。

此外，為加強重要節日工作，自2月1日起至15日止合計15天，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，警方將持續用心維護轄區居民人身及財物之安全，殷切關懷弱勢民眾，讓鹽埕居民平安快樂地過年。