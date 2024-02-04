俄羅斯在2022年開始招募囚犯加入部隊，以「作戰服役滿6個月即可重獲自由」為誘因，吸引不少重刑犯加入特殊部隊，包括先前的「瓦格納」(Wagner)，以及後來的「風暴Z」(Storm Z)。不過BBC的報導稱，這種優惠已經沒有了，現的囚犯兵沒有提前退役，必須打仗到戰爭結束，或是戰死。

最早的囚犯部隊，是普里格津(Yevgeny Prigozhin)組建的瓦格納傭兵部隊，以提供囚犯們無罪記錄、完全赦免，不錯薪資，以及「在戰場上服役六個月就可返鄉」的巨大誘因，獲得相當多的暴力重刑犯加入。

但 BBC 發現，這筆交易已經成為過去。現在他們不再獲得赦免，他們不能提前回家，而是必須戰鬥到戰爭結束。

BBC訪問到化名謝爾蓋(Sergei)的風暴V部隊囚犯兵，他說「如果你現在才加入，就請做好受死的準備。」

他說：「以前你可以即興發揮六個月，然後就回家了。但現在，你必須堅持到戰爭結束。」

普里格津在去年8月死於飛機失事，他先前曾示，近5萬名俄羅斯囚犯部隊已被派往前線，這數字獲得人權團體的引用，俄羅斯也沒有否認。之後數千名囚犯死亡，但是也有很多囚犯兵完成了6個月的戰場時數，其中數十名暴力罪犯返回家鄉，其中一些囚犯繼續犯罪，甚至再度犯下謀殺罪。

在普里格津死後，俄羅斯軍方接管了該計劃，最初也提供了相同的激勵措施，也就是半年的實戰役期。但是這種安排，意味著囚犯的役期比普通士兵短很多，而且享有更優越的地位，使得普通的動員兵及其家人感到不公平。

為了平撫普通動員兵的情緒，現在的囚犯兵就必持續作戰，而且更加嚴格。

BBC訪問到一位來自俄羅斯遠東外貝加爾地區的婦女，她的丈夫於 2023 年秋初被招募到風暴Z部隊。她不願透露他犯了什麼罪，只表示「遭到法院嚴重指控」。

她說，為了早日重獲自由，夫妻決定簽下自願服役換取減刑的意願書。「是今年 2 月簽的，距離他被判刑已經 15 年了。他還剩4年的刑期。監獄裡的條件還可以，他本來可以繼續服刑，但這是讓他盡快回家的唯一辦法。」

她說，與俄羅斯國防部的合約為期一年，而不是像以前的囚犯只需6個月。而且，1年到期之後，她丈夫不會得到赦免，也無法立即回家，因為合約「將自動延長」。

其他「風暴 V」部隊的親屬也證實此事，他們在社群媒體上發布的貼文表明，「合約到期時，他們也必須留在前線，直到所謂的特別軍事行動結束。」

現在，囚犯獲得完全釋放的唯一方法，只有「獲得國家勳章」、「重傷喪失行為能力」、「服役至最高年齡限制」，或「戰爭結束」。

謝爾蓋說「存活機會大約只有25%。我已經當了5個月突擊隊員了。我們這一排的兵大約 100 人，只有 38 人現在還活著，我認為我不會繼續幸運下去。」