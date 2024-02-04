醫院去年出現的關床潮至今未見起色，各醫院降載比率仍達1~2成，春節將至，醫院減少開床，病患上不去病房，急診將面臨塞爆挑戰；三班護病比雖公告，但缺額仍在，且獨厚夜班，白班可能跑更多，春節後，不僅關的床開不回來，恐現另一波關床潮。胸腔科醫師蘇一峰表示，

護理師夜班獎勵2月1日開始入帳，但人力問題仍然未解，忙完醫院評鑑、領完年終獎金，年後將有新一波護理師離職潮。相關人士指出，目前急診等床大概至少需要3天，知名醫院可能得排上1週之久，若急診室的病床都塞滿，更會出現「蝴蝶效應」，救護車將被扣在醫院無法出動。屆時民眾若在三重出現OCHA，恐怕得從新莊、中永和派車救人，錯失黃金搶救時間，呼籲政府應強化民間救護車的功能，以減緩關床潮的衝擊。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，去年關床潮至今病床的開設情況未見起色，雪上加霜的是，疫情期間，許多護理人員基於對病人的責任心死守崗位，疫情趨緩、與病毒共存後，許多人開始出走，也有人努力撐到評鑑結束，給醫院最後面子再離開，人力缺口愈來愈大。

「面對健保點值狂跳水，醫院就是關急重症病房的床位...」蘇一峰今(4日)在臉書發文強調當前問題：「急重症治療需要醫護人員，病人在急診住不到病床，賠錢的重症醫療被犧牲。」網友所點擊的表情符號，也紛紛顯現對時下醫界亂象的訝異與擔憂。