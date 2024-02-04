中國房地產泡沫破裂以來，房屋銷售萎靡不振，市場上的房屋庫存暴增，專家認為，消化現存和在建房屋可能需要5年甚至10年時間，這不影響到房屋的價格和中國經濟前景預期，還可能會對國際建材價格構成嚴重衝擊。

至於為何需要這麼長時間才能消化過剩房屋，《美國之音》引述《日經亞洲》分析稱，中國出生率下滑和生活水準的提高是主因，這導致中國房屋需求繼續萎縮。需求萎縮還會造成中國大量的建材輸往國際市場，對國際建材價格構成衝擊。例如國際銅價已因此而受到壓抑，大陸鋼鐵也被迫低價出口，對國際市場鋼鐵價格造成下行壓力。

報導說，隨著房屋過剩問題日益嚴重，中國幾乎所有城市的房價都在下滑，降幅高達2至3成以上，各開發商或房主都在競相減價叫賣各自的房產。專家估計，在2023年年底，中國的過剩房屋面積接近50億平方米，若以1戶3口人計算，這些過剩房屋的面積約可供1.5億人或5000萬個家庭居住。

自從中國的監管部門2020年開始對房地產行業實施去杠杆和消除債務風險的新措施以後，中國房地產業的建房熱就已經開始冷卻。但是由於銷售不暢，庫存房屋的數量在持續增加。2023年全年住宅銷售面積比2021年的高峰暴跌40%左右。哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）等人所作的研究顯示，中國城市新房開工率在2035年之前，每年都會以3%的速度下滑。

報導分析稱，雖然擴大和改善住房面積是一種趨勢，但目前這種需求也趨於飽和。1978年中國改革開放起步的時候，中國人均住房面積只有8平米。此後40年居住品質與面積持續提高，中國目前人均住房面積已經增加到40平米，大體與日本和英國相當，擴大居住面積的潮流已進入尾聲。國際貨幣基金組織的報告也指出，中國對新建房屋的需求未來10年有可能下跌50%，因此房地產市場衰退持續的時間可能要超出人們預料。

思睿集團（GROW Investment Group）首席經濟學家洪灝曾對媒體表示，中國的房地產市場正在面臨長期的修正，按照目前的銷售速度，市場上的過剩房屋庫存大概要2年，但如果加上在建房屋就可能要10年以上才能消化掉。總之，市場修正可能需要很長時間。