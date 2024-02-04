馬修（左）自告奮勇說要複製老婆寫的春聯，丁寧在旁甜蜜監督。（陳俊吉攝）

丁寧和老公結婚邁向15年，2人互相學習感情如膠似漆。（陳俊吉攝）

演員丁寧是金鐘獎常客，也曾奪下金馬最佳女配角，演技備受肯定。她和美籍老公馬修結婚邁向15年，育有1女2子，家庭幸福。重視家庭生活的她今年原先計畫孩子一放寒假，就要帶上簡易的帳篷、裝備環島旅行。但孝順的丁寧考慮到母親去年剛離世，想花更多時間陪伴爸爸，「以前都是媽媽準備年夜飯，今年總該換我們做做飯。」

回憶第一次帶洋老公回娘家過年，想起當時緊張的心情，丁寧笑說：「我們聊天都國台語穿插，很怕他聽不懂會無聊，但他個性卻很像亞洲人，很穩定也很樂於當男丁。」馬修很自然地融入丁家，無論是貼春聯、大掃除、甚至拜訪不熟識的親戚，他都樂在其中，丁寧：「那個狀態滿奇妙的，我媽一直對他很滿意，說嫁了女兒多了一個兒子。」

馬修提起第一次過農曆新年，驚嘆道：「幾乎有20個小時都在吃，媽媽會不間斷地煮，好像我們都沒有吃飽過。」他誇讚丁媽媽的廚藝非凡，尤其是滷豬腳，「魚也不錯，但我最愛的還是豬腳。」丁媽媽很會料理，過年能想到的各種肉類都有，丁寧說「我媽煮飯有一個味道，我算是跟她學煮菜學最多的，但我一直沒辦法煮出那個味道。」

她分享一次和老公回美國，小試身手煮了媽媽教的醬油煎吳郭魚，她自認料理失敗，卻獲好評，「他們吃了之後都跟我要食譜，但媽媽的味道真的複製不來。」另一項令馬修感到新鮮的過年習俗就是拜拜，「很多拜拜，好像才剛拜完，天啊又來嗎？還有燒不完的紙錢。」

入境隨俗的馬修第1年就準備紅包給岳父母，會包紅包給太太「安太座」嗎？丁寧甜蜜地替老公回答「他平常都安得很好了，做了很多事情讓我開心，不用安太座啦。」