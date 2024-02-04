香港知名女星溫碧霞出道多年，曾在電視劇《封神榜》中飾演美艷動人的「妲己」一角風靡兩岸三地，因此獲得「最美妲己」封號。如今溫碧霞婚後將重心放在家庭，雖淡出螢光幕前但仍經常透過社群媒體與粉絲互動。近日特別上傳影片，透露清水灣鄉村俱樂部玩，驚人會員價格曝光。

57歲溫碧霞透過大陸社群平台小紅書分享影片，開心和粉絲介紹常到清水灣鄉村俱樂部玩。據悉，該俱樂部面積廣大，佔地超過130公頃，已有42年歷史，是香港一個私人高爾夫球場及遊艇會，最具看點是設有兩個分別為18洞及6洞的高爾夫球場、遊艇碼頭以及鄉村俱樂部，而第三號洞被譽為「全球500最佳球洞」。

清水灣鄉村俱樂部設有不同種類的體育及康樂設施，如：高爾夫球場及練習場、推桿果嶺、健身室、水療設施、室外泳池、網球場、桌球室、羽毛球場、壁球場、籃球場及足球場等。

這裡消費極高，一般人基本上難以負荷，想成為俱樂部會員不容易。清水灣鄉村俱樂部現有超過3,000名會員，新會員可以透過購買「債權證」而取得會籍，更有六種會籍，資料顯示個人會籍要價港幣120萬元（約新台幣481.6萬元），月費為港幣2205元（約新台幣8850元）。且清水灣遊艇會、高爾夫球會須另外入會，價格更加不斐。