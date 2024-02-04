國產台糖安心豚冷凍梅花肉片（冷凍）近日遭台中市政府驗出，含有不得檢出瘦肉精「西布特羅」，引發社會關注 ；台中市政府農業局與動保處及中央畜產會，於4日到台中市后里區台糖畜殖飼養場抽檢，現場採集豬隻血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，擴大採樣檢測確保消費者安全。

台中市政府農業局長張敬昌表示，后里區台糖畜殖飼養場原停廠2年，1月份場內硬體設備更新後即開始飼養豬隻，目前全場僅已有4千多頭飼養豬，針對豬隻的血清、毛髮及飼料等採集檢體，中央及地方將各帶回1份檢體，檢驗結果近日將出爐。

張敬昌說，為落實畜牧場端用藥品質監測，防範未經核准的動物用藥違法使用情形，農業局與動保處及中央畜產會未來將加強抽查其他豬隻飼養廠，農曆年前預計抽查20家，為消費者嚴格把關食用豬的安全。

農業局指出，為因應中央宣布自2021年起開放含萊克多巴胺豬肉進口，為保障市民消費安全健康，農業局配合各局處共同推動「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，2023年辦理畜牧場採集豬毛及血清203件及飼料採樣20件，全數合格。

農業局表示，為加強畜牧場源頭監控管理，農業局年節前夕將加強畜牧場端年度目標數，再增加1成飼料抽查件數，動保處持續執行畜禽產品安全及畜牧場用藥品質監測工作，辦理正確用藥教育宣導及輔導推廣產銷履歷，守護市民食肉安全。