一名網友表示，今天（4日）早上開店，老闆發了年終，重點是給的是現金，讓網友感受到第一次領到現金年終很開心，發文PO臉書留個紀念，沒想到被臉友發現，居然跑到上班的地點借錢，不借他就不走了，真是讓網友相當氣憤。

這名網友將整個過程PO在臉書社團《匿名公社》，抱怨指出，今天早上領了年終，沒想到有臉友看到PO文，居然在底下留言表示要借錢，但網友回覆自己是單親還要養小孩，沒辦法借錢給他。

原本以為這樣就結束了，沒想到要借錢的臉友，居然一大早，早上8點跑到網友上班的早餐店，見面就表示要借錢，不借就不走，一直在店內逗留，直到11點多，老闆不爽要報警，他才離開。

結果早上開心領年終，卻發生這種鳥事，還被老闆罵，在有一次這種麻煩事，就直接走人，老闆娘還好心的說，拿到錢要低調，網友相當內疚，真的沒想到會遇到這樣厚臉皮的人，超誇張。

網友看到PO文，紛紛留言表示：「以後交朋友小心點吧」、「下次別那麼笨，低調點就好」、「財不露白低調點吧」、「年終領的再多，也別坦白。」、「不要臉，天下無敵」、「所謂 人怕出名 豬怕肥」。