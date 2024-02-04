演員丁寧是金鐘獎常客，也曾奪下金馬最佳女配角，演技備受肯定。她和美籍老公馬修結婚邁向15年，育有1女2子，家庭幸福。丁寧坦言過年時喜歡花時間和家人相處，比較不會帶孩子旅遊，但寒暑假一定會安排旅行，一家人偏愛到花東幽靜的地方。

車程長孩子難免坐不住，丁寧會規定時間，讓孩子有一段時間可以稍微使用平板，中途也一定會找點休息，消耗孩子的精力。但3個孩子很愛打打鬧鬧，尤其正值青少女時期的姐姐Audrey，除了情緒敏感，還會故意把弟弟們「搞火」，丁寧形容有時候真的會氣到失去人生方向。

她和老公試著站在女兒的角度理解情緒，發現他們曾因為工作太忙，錯過女兒的轉變，接著弟弟們出生，關注力再度從她身上移開，「這（關愛程度）落差很大，她很小就承受這些。」因此這1、2年夫妻倆會特別注意女兒喜歡的事情、想看的演唱會，盡可能彌補，「我和馬修都在學、不要發脾氣，小孩真的是父母親很大的練習。」

丁寧一家五口一起拜早年。（陳俊吉攝）

雖然孩子們是很大的罩門，但她還是很享受跟孩子們一起的時光，喜歡帶他們走向戶外。她分享一次去台東，一家人住在面海的貨櫃屋，屋裡只有床、浴室，臨近也只有咖啡店鋪和游泳池，「我們買很簡單的卡式爐煮東西吃，孩子睡起來跳到游泳池游泳。」比起住高檔飯店，丁寧認為陪伴對孩子才是最重要，「有一天他們離開家，想到一家人曾經這樣在一起，他們會很開心的。」