新竹市第22屆風城美展2月4日起至3月10日於241藝術空間揭開序幕，新竹市長高虹安表示，本次展覽匯聚98位跨世代藝術家，7大不同媒材類別的作品，展現竹市獨特的城市美學與藝術傳承，她也預告，今年學租大樓將提供約120坪的展覽空間，讓在地藝術家、學校辦展。

4日開幕儀式上，高虹安與藝術家代表呂燕卿一同為祥龍風箏「點金」，風箏上細緻的龍紋圖像是由竹市薪傳藝術家蔡國川所繪，風箏的骨架則是由工藝之家的蕭在淦製作，乘著竹市風城的風箏，象徵祥龍獻瑞、龍馬精神。

高虹安表示，風城美展可以持續辦理22年，從不間斷，背後一定有強大的力量支持，竹市有深厚的歷史文化底蘊及豐沛的藝術能量，造就藝術創作人才輩出，正是推動風城美展一年比一年精采的主因。

高虹安也說，市府團隊積極盤點市內展覽空間，找尋民眾好找且出入口順暢的空間，預告今年將在學租大樓1樓會有一個約120坪的展覽空間，提供優質的場地給更多在地藝術家、學校等辦理展出。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，風城美展不僅是一場藝術盛宴，更是跨世代交流的橋樑，展出者包括資深藝術大師以及年輕新銳藝術家，更有多組師生共同參展，他們的作品既有深厚的文化底蘊，也有創新的藝術觀點，展現了藝術的多樣性和世代的創意傳承。

今年風城美展參展作品共98件，參展類別包含書法、水墨、膠彩、油畫、水彩、攝影、綜合媒材等7大類，每件展品都代表藝術家們豐碩的創作成果。其中有多件以新竹為主題的創作，以不同創作媒材捕捉城市美好的瞬間，呈現新竹的多樣性和獨特性。