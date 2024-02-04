歡慶龍年到來，日勝生加賀屋為除夕及大年初一入住的賓客準備來自日本石川縣金澤名店「萬久」的「龍．金箔蜂蜜蛋糕」。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

日勝生加賀屋從除夕到初二帶來為期3天充滿日式風情的音樂祭典，可欣賞到太鼓、三味線、尺八3種音樂演出。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

除夕至初三，日勝生加賀屋特邀知名鯛魚燒「鯛魚燒工房民生店」合作，在飯店製作美味的鯛魚燒款待入住旅客。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

房客可欣賞茶道演出並品嘗來自日本加賀屋御用「芝香園茶店 しこうえん」出產的抹茶與和菓子，透過品茗體會日本百年茶道藝術的精粹。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

旅客入住日勝生加賀屋，可參加「開運彩繪羽子板DIY」，羽子板在日本過年有趨吉避凶的寓意。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

農曆春節進入倒數，北投日式國際溫泉飯店日勝生加賀屋，推出迎接新年的慶典「瑞龍迎春-新春盛宴」，從除夕到初八天天祭出一系列精彩豐富的日本新年慶祝活動，陪旅客賀歲迎春。其中最特別的就是日式鯛魚籤，可同時體驗籤卜與摸彩帶來的雙重樂趣；還有貼滿金箔的蜂蜜蛋糕，可品嘗到石川縣知名的金箔工藝等一連串應景活動，讓旅人在頂級日系溫泉飯店享受尊榮又精緻的服務與體驗，歡度獨特的新春假期。

喜迎龍年，日勝生加賀屋特別為除夕及大年初一入住的賓客精心準備來自日本石川縣金澤名店「萬久」的「龍．金箔蜂蜜蛋糕」，精緻的蛋糕體表層鋪滿了石川縣知名工藝「金箔」，讓蛋糕顯得既貴氣又喜氣。品嘗時用叉子垂直分開這款長形的蛋糕體，精緻的立體龍形便會華麗展現，集美味、藝術與趣味的獨特品嘗體驗。

此外，除夕夜當晚，台北極鼓擊將於日勝生加賀屋6樓「金娘苑」呈獻震撼人心的「鼓舞蘭亭序．太鼓表演」。太鼓演奏在日本節慶中扮演著不可或缺的角色，其震撼的力量和充滿活力的節奏不僅為慶祝活動增添激情，同時也象徵著喜慶和豐收。這一場以鼓聲祈福的演出，寄託著飯店對賓客新年平安順遂的美好願望。

除了撼動人心的太鼓表演，大年初一的「絃韻傳心：三味線之夜」將以三味線獨特的旋律和節奏，傳達祈求神恩與祝福的深意；緊接著初二登場的「尺八迴響：樂韵之夜」，將帶領旅客體驗尺八這種傳統樂器的獨特韻味，為期3天充滿日式風情的音樂祭典，為新春的首3日增添難忘的美好回憶。

在館內的慶祝活動中，最特別的就是「神諭鯛魚籤」抽籤占卜活動，在日本，鯛魚因為日語發音和吉祥、慶祝相同，使得鯛魚成為慶典中常見的吉祥物。「神諭鯛魚籤」結合了傳統吉祥物與探索未來運勢的籤卜，為旅人提供獨一無二的方式來預測和祝福新年的運勢。除了籤卜外，飯店也特別準備了不少隱藏大獎，獎項包含了「聽泉」獨立湯屋、雙人檜木岩盤浴和美人白磺大眾湯等館內設施體驗，讓賓客們同時享受籤卜與摸彩的雙重樂趣。

不只鯛魚籤，日勝生加賀屋特別邀請知名的鯛魚燒「鯛魚燒工房民生店」合作，在除夕至初三期間，現場製作鬆軟香甜的紅豆、奶油、地瓜鯛魚燒招待住客，每房贈送2隻鯛魚燒，讓房客的味蕾也能同步感受日本節慶氛圍，同時也承載著飯店對賓客的深切祝福。

為了讓住房的旅客能全方位體驗日本傳統文化，日勝生加賀屋還準備了一連串的文化體驗活動，首推日式茶道演出，房客可品嘗來自日本加賀屋御用「芝香園茶店 しこうえん」出產的抹茶與和菓子，透過品茗細細體會日本百年茶道藝術的精粹。

此外，體驗活動還有「喜樂迎春絹印春聯DIY」，不同於傳統筆墨春聯，透過絹印布料媒介的轉換，在傳統文化與工藝間添入了些許的創意與趣味。而「開運彩繪羽子板DIY」，也是饒富趣味的DIY手作活動，曾屬於日本貴族間的年節遊戲，後來結合押繪工藝演變成裝飾藝術的羽子板，在日本過年更有趨吉避凶的寓意隱於其中。絹印春聯和彩繪羽子板兩項DIY，參加的房客酌收每人250元材料費，皆須提前報名。