「財富自由、提早退休」，是許多人的夢想。但是面對萬物皆漲、薪水卻漲不動的現實狀況，不少上班族感嘆連房子都買不起，也養不起孩子。有網友卻表示，朋友的爸媽都提早退休，而且兩人共擁有存款3200萬，好奇這樣是否「算家裡有礦？」發文引起網友熱議，不少人都大表羨慕。

原PO在PTT發文表示，高中同學的父母都從事教育工作，爸爸是國小校長，媽媽是國小老師，兩人都提早退休，包含股票在內，兩人合計存款3200萬，「這樣算家裡有礦？」

許多網友的第一反應都是表示羨慕，「比90%人好很多了」、「不能說有礦，但下半輩子夠活了，贏70%社畜」、「合理規劃已經有房子住差不多可以躺平了」」、「台灣80%家庭存款不足30萬」、「厲害了，有父母只留債務的」。

有網友更指出，教職的退休優惠才是重點，「退休金跟金礦一樣」、「雖然砍18%，退休金從50歲領到90歲也夠用」、「老師現在月退至少都有5、6萬領終身，很爽了」、「月退從6萬多砍到剩下4萬8，還是蠻多的」、「兩人都是老師，絕對不只這個存款」。