丫頭（詹子晴）自《我愛黑澀會》出道，頗有經商頭腦的她近年狂拓展生意，從美腿襪到手搖飲，料理店等等，疫情期間和朋友創立平台「快電商」，販賣各式各樣的生活用品和零食，前年創下10億元的年收；近日公司舉行尾牙，身為老闆的丫頭PO出尾牙照片，並公布年終數字，讓網友們超羨慕。

丫頭今（4）日曬出公司尾牙照片，現場約有50多人，餐廳布置簡潔溫馨，她直呼：「大家年終獎金都怎麼花呢？今年我們快電商給員工4.5個月的年終，尾牙上不用員工拱，我們就自己加碼了三次」，更透露4月份有員工旅遊，希望能讓員工開心，更有動力衝刺2024，自誇是「幸福企業快電商」。

超高年終讓網友們紛紛留言：「真的很幸福～年終真的不少」、「想應徵了」、「幸福企業」、「可以應徵嗎」、「好讚唷」。

丫頭曾提及家境一般，剛進演藝圈和同事去餐廳吃飯為了省錢只能單點，結帳時她和大家提出沒有點套餐，希望可以只付自己吃的，現在想起來仍然會感到羞愧，那時候的她吃飯選項只有最便宜的，房子預算也很低，只能選鬼屋或窗戶不能開的房間，後來她拚命賺錢，人生選項也越來越多，現在雖然沒有花不完的錢，但至少點貴一點的菜不用擔心，也有能力請朋友吃飯，住的也是夢想屋。對此她感慨：「與其一直抱怨生活、抱怨薪水不漲、抱怨工作。不如好好投資自己，讓自己跟著對的人，對的思維，對的環境一起成長」。