「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」把老宅變美宅，成老街區一大亮點。（呂妍庭攝）

「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」今4日在民眾免費提供改造的千月會館舉辦發表會，展現2年多來的文史調查與空間活化成果。（呂妍庭攝）

「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」今4日在民眾免費提供改造的千月會館舉辦發表會，展現2年多來的文史調查與空間活化成果。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府綜合規畫處2021年起向前身為營建署的內政部國土管理署提案，獲得連續2期共400萬元經費，執行「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」，由社規師許芳瑜、蔡福昌擔任主持人，進行當地文史調查盤點、空間改善活化，不但成功活化閒置老宅，該計畫也創下營建署社規師計畫推動20年以來，補助各縣市中，金額最多的街區型施作點案例。

「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」自2021年執行到2023年，今天（4日）在民眾免費提供改造的千月會館舉辦發表會，展現2年多來的文史調查與空間活化成果，綜規處長郭凱迪說，該計畫除讓老街區的閒置空間得以活化，對比以往社區規畫師計畫案都是一個小區塊、幾十萬經費，布袋小上海縫合計畫擴及到整個街區，不但是同類型計畫中範圍最大，還是20年來補助最多的一個案子。

2019年興中街都市計畫道路開闢後，原本隱身巷弄的船頭行蔡宅古厝、當年的酒家和戲院遺址，以及著名文學家蕭麗紅「千江有水千江月」、「白水湖春夢」小說中的地景，得以重現並再次受到關注，為讓活化街區，綜規處110年度向內政部營建署提案，獲得連續2期共400萬元補助，啟動「布袋小上海歷史與文學地景縫合計畫」。

今天的成果展，嘉義縣長翁章梁與夫人劉莉英、國土署中央評審委員蕭家興、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢等貴賓、地方鄉親都到場參與。翁章梁說，布袋舊稱「布袋嘴」，4百年來一直是台灣重要通商港口，日治時期更是高雄、安平以外，台灣第3大港。

翁章梁說，根據耆老口述和文獻記載，1940年代，布袋光是酒家就有13間之多，還有2家戲園，因而擁有「小上海」的美名，然而近30多年來隨海埔地開發，布袋發展重心逐漸西移，昔日的老街區人口外移，氛圍像是為人淡忘的「後巷」。

翁章梁期盼，透過這項計畫從千月會館、咾咕石厝等老屋的「點」，永樂街、興中街等巷弄的「線」、永樂市場「面」的空間串聯，讓塵封已久的布袋嘴老街區，再次成為帶動當地發展的「前進基地」。

郭凱迪說，未來會持續爭取經費活化老街區，甚至開放當地團體、商家輪流進駐千月會館，讓獲得改造的老宅能真正被活化利用。