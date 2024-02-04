VIXX的KEN（左）巧遇林俊傑。（摘自X）

去年締造最短時間達成「台北高雄FANCON」的韓國男團VIXX，趕在農曆年前竟再度挑戰「24小時北高」，昨天先在台北舉辦專輯簽售會，今天則在高雄LIVEWARE HOUSE大庫連唱兩場，除了感受台灣星光（VIXX粉絲暱稱）的熱情，更不忘用中文向大家祝賀「新年快樂」！

去年下半年帶著迷你五輯《CONTINUUM》回歸，VIXX的3位成員在台灣的活動範圍已經擴大到「從北到南」，昨天先在台北舉辦簽售會與幸運粉絲相見歡，甚至還在東區的巷子巧遇JJ林俊傑，成員KEN在噓寒問暖之餘也留下合照，也因為這樣的緣分，他甚至還在演唱會上清唱了〈修煉愛情〉一段副歌，讓現場粉絲尖叫不已。

3位成員對於去年首度來高雄辦活動時的熱情記憶猶新，HYUK說記得去年在高雄的FAN-CONCERT的時候，「星光們的熱情和活力就像在韓國錄音樂節目時一樣熱情，真的讓我嚇一大跳」，而這次巡迴演唱會的標題「CONTINUUM」就是VIXX相隔4年發行的專輯名稱，除了有VIXX和星光互相連結一起展開無盡旅程的含義，去年底從首爾開始，再到日本、香港以及今天，強調高雄是這次巡迴的最終站，希望與大家留下非常特別又珍貴的回憶，但可惜的是因為時間關係而無法朝聖傳說中的黃色小鴨。

他們以〈Fantasy〉、〈On and On〉、〈Chained up〉等VIXX的代表作為演唱會揭開序幕，加上最新迷你五輯《CONTINUUM》在內共演唱18首作品，也透露其實苦惱了很久，這次演唱會應該要為大家準備什麼樣新的舞台，此外3位成員也各自分享今年的目標；在演唱〈Amnesia〉前，也解釋了這首歌就是〈失去記憶〉的意思，就像以往的專輯一樣這次也是裝載著VIXX的故事，VIXX和星光就算失去了記憶，還是能夠心心相印、互相牽引著彼此！最後在〈Gonna be alright 〉的歌聲中完美結束高雄演唱會。