對於綠營側翼炒作罷韓一事，前立委郭正亮痛批，早就看清1450那群人的本質，當民進黨的工具，被看不起、真丟臉，這群人沒必要理他們！

前立委郭正亮4日在《新聞大白話》直言，早就看清1450那群人的本質，當民進黨的工具，被看不起，真丟臉，這群人沒必要理他們，眼界就到這裡而已。

郭正亮認為，大家關心的是如何向前看，關心賴清德未來執政怎麼走？兩岸有多嚴峻、美國怎看台海的問題？

郭正亮分析，要怎麼罷免立法院長？立法院長沒有罷免的，只有立法院可以改選，立委就是要三分之二；另外只有國民黨取消韓國瑜的不分區立委，這都是不可能的事情。

郭正亮質疑賴清德，連敗選檢討都還沒寫，「你認為你勝選嗎？」得票比蔡英文少17個百分點，沒有任何反省？立法委員少這麼多席，也沒有反省，還在縱容1450，都不講一些話？

根據「公職人員選舉罷免法」，不分區立委並不適用罷免規定。因此，列名國民黨不分區立委第一名的韓國瑜無法罷免，只能根據「立法委員互選院長副院長辦法」，經全體立委3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選。