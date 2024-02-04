歐陽娣娣是資深男星歐陽龍和傅娟的小女兒，有兩位姊姊歐陽妮妮和歐陽娜娜，最近她跟上姊姊們的腳步，參加選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團的機會，，昨（3）日節目初舞台表現卻遭許多網友吐槽，與評審老師對談時喊吐心聲認「沒名氣」。

在與評審老師談話時，歐陽娣娣被泰國歌手Mike詢問，妳的名字讓我想起一個人，在中國工作時認識的：「妳是歐陽娜娜的親人嗎？」，歐陽娣娣則回應：「是的，她是我姐姐」。對此，也有其他選手表示，聽過姊姊歐陽娜娜的名字，但之前未曾聽聞歐陽娣娣。

歐陽娣娣則坦然表示不覺得自己很有名：「因為小時候的照片、我的家人，讓很多人都這樣認識我」，不過成功都沒有捷徑，希望可以透過節目，讓更多人認識自己。

歐陽娣娣的初次表演也曝光，帶來芭蕾風舞台，不過卻引來網友批評聲浪，不少人紛紛表示不看好：「車禍現場」、「唉怎麼說呢挺一般的」、「唱的什麼玩意兒」、「聽出来是真唱了，好亂啊」、「到處跑調」，不過也有部分粉絲鼓勵，繼續努力打磨，有機在舞台上發光。