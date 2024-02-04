桃園市消防局第四大隊復旦分隊，今天舉辦春節消防親子大冒險活動，親子趣味學習防災知識。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊復旦分隊，今天舉辦春節消防親子大冒險活動，邀請親子造訪消防隊，並設計各式闖關活動，讓大家寓教於樂學習防災及救護相關知識，完成所有闖關還可以參加抽獎，現場還有書法家書寫春聯贈送給參加民眾，感受濃厚過年氣氛。

現場設計「小小運轉手」、「七手八腳大考驗」、「消防安全設備知多少」、「衣恩踢來急救」及「派灰狼大補帖」5大關卡，為了增進親子感情，特別開放讓報名的家長全程陪伴子女，一同闖關學習。復旦分隊分隊長姜驎容說，透過活動可以培養親子感情，一同闖關學習消防防火及防災的知識，並鼓勵大小朋友們勇於舉手表達所知所學。

活動特別結合春節元素，桃園在地書法家段亭安，現場書寫致贈春聯，同時為桃園防災教育館的導覽老師沈靖家，亦以結緣的想法親手製做「貴人」給每位小朋友。

第四大隊大隊長陳莉婷表示，復旦分隊動員所有同仁集思廣益，匯集親子、家、防災、春節、走春等元素為活動理念，敬邀親子闔家來復旦分隊「消防員的家」走春，並讓大小朋友在寓教於樂中學習消防防災與救護的各項觀念，平安過好年。