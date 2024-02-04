嘉義市高姓男子與空軍第四戰術戰鬥機聯隊有土地使用糾紛，去年5月21日下午，竟在水上機場圍牆旁放火燒樹枝、沙發等雜物，火勢燒到機場圍牆內植物，所幸附近聯隊士官長發現通報消防局撲滅火勢，才未造成延燒等嚴重後果，近日嘉義地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴高男。

嘉義地檢署的起訴書指出，63歲高姓男子因土地使用問題，與駐地嘉義水上機場的空軍第四戰術戰鬥機聯隊發生糾紛，2023年5月21日下午，高男駕駛自小貨車，從嘉義市住處載運3車裝包含樹枝、沙發、雜物等，至水上機場東側圍牆外空地堆放後，以手持打火機點燃樹枝、樹葉助燃，導致雜物起火，火勢延燒迅速，當場延燒至機場圍牆內植物及牆上流刺網。

起訴書表示，幸好當下附近一名聯隊士官長發現，通知空軍消防及嘉義市消防局到場撲滅火勢，才未釀成重大災害，事後經嘉義縣警察局水上分局偵辦，高男坦承放火，路口監視器畫面也截取到高男載運雜物畫面，認為被高男明知火勢可能迅速蔓延，卻還是在機場旁焚燒，偵結後依公共危險罪嫌起訴。