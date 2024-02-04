烏克蘭持續打擊俄羅斯佔領的克里米亞半島重要目標，以削弱俄軍對此地的防守。新的衛星圖片顯示，貝爾貝克機場(Belbek Airport)遭受明顯的破壞，看似是歐洲提供的風暴影飛彈(Storm Shadow)襲擊的後果。

防衛部落格(Defense Blog)報道，這次襲擊是烏克蘭方實施的，目標是克里米亞半島的一個具有重要戰略意義的地點。該半島是俄羅斯於 2014年從烏克蘭非法吞併的，烏克蘭多次表示，俄烏戰爭始於2014年的克里米亞半島，也將以收復克里米亞做為結束。

衛星照片顯示，貝爾貝克機場大樓遭到命中。(圖/defence-blog)

俄羅斯「克里米亞之風」(Krymsky Viter)在星期六報導，在貝爾貝克機場附近發生火災，但沒有說原因。隨後，俄羅斯國防部聲稱，俄軍在黑海上空擊落了17枚烏克蘭的飛彈，而在克里米亞上空摧毀了3枚。

鑑於俄軍稱「自己損失微乎其微」，烏克蘭武裝部隊空軍司令奧列什丘克中將(Mykola Oleshchuk)稱，成功對貝爾貝克機場發動空襲，隨後在網上就發表了貝爾貝克機場的衛星照片。

分析人士稱，敵人(俄羅斯)的說法，顯示他們必須堅稱防空系統「成功發揮作用」。然而，衛星照片顯示，敵方指揮所被擊中，應該在不久後會傳出訃聞或是死傷情況。

值得注意的是，不只是貝爾貝克機場遭空襲。據報道，1月31日星期三，被佔領的塞凡堡市(Sevastopol)以及薩克(areas of Sak)、葉夫帕托里亞(Yevpatoriya)、費奧多西亞(Feodosiya)和羅茲多爾內(Rozdolne)，都傳出爆炸，其中塞凡堡至少聽到5次爆炸聲。俄羅斯當局發布空襲警報，並關閉了刻赤大橋的交通。