大S前夫離婚後曾和大陸網紅張穎穎愛得高調，近期他和新女友網紅曼蒂（Mandy）頻頻被捕捉同框，小倆口時常出遊，由於新女友是台灣人，汪小菲為新歡更直接在台北安家，日前開直播表示：「在台北有家的感覺了」。

汪小菲近期公開和新女友戀情後，就時常帶著曼蒂旅遊、工作，直播中也時常提到，甚至汪小菲直播時女友就坐在鏡頭外，他不時驕傲提到「我女朋友好不好看」、「我女朋友是台灣人」，近日更被網友拍到汪小菲與女友到信義區百貨逛街約會，感情十分穩定。

汪小菲透露明天要到新加坡和媽媽張蘭過節，女友曼蒂也會去，他透露在台北租了房子，最近剛搬了家，直呼：「在台北有家的感覺了」，直播中提到準備買家具、生活用品，女友在鏡頭外收拾東西，曼蒂聲音溫柔，沒有明顯的腔調，口音多少被汪小菲影響。

對於新女友一事，網友曾虧汪小菲：「選女人沒品」，汪小菲強硬反擊：「我怎麼沒品了？別老胡說八道，你見過嗎？沒見過胡說什麼呀？你們操心操得真多」，澄清沒有常換女友，空窗期至少一年，大讚新女友善良、學歷高。