廖博賢（左）、廖子儼（右）父子檔深耕有機農業，雙雙獲得表揚。（新北市農業局提供）

新北市土城區農會特別選在今（4）日「立春」舉辦農民節活動，表揚優秀農事小組長、農業產銷優良農民及相關有功人員，其中土城萬枝伯有機農園廖博賢、廖子儼父子，均獲農業推廣教育有功人員表揚。新北市副市長朱惕之親臨會場，向辛勞奉獻的農友表達感謝，也勉勵農友持續耕耘、累積實力，一同為新北市的農業努力。

土城萬枝伯有機農園的廖博賢，秉持「自己敢吃的才敢讓別人吃」的理念，在農業局輔導下轉型有機農法，堅持有機種植，提供最優質的有機農產。本從事餐廳服務業的廖子儼，考量父親漸已年邁，加上從事餐飲，深知農產品質的重要，毅然返鄉接手父親的有機農場，向父親學習有機種植技術。

廖家父子推廣食農教育不遺餘力，積極接待學校及公益團體到園區體驗，介紹農園作物種類，並讓遊客親自體驗種菜、拔菜過程，並讓遊客了解自己吃到的菜是如何種植，希望將萬枝伯有機理念傳遞給社會大眾，讓更多人認識有機的重要性。父子攜手奉獻，雙雙獲得表揚。

土城區農會理事長林義隆表示，立春是24節氣中的第1個節氣，象徵春臨大地，所以自古立春即被定為農民節。今年農會擴大辦理慶祝活動，由農會家政班擺設年貨大街，提供拿手料理呈現家政班成果，也邀請全台各農漁會及新北青農一同展售，近百攤位熱鬧非凡，讓農民節慶祝活動更有意義。

朱惕之表示，感謝土城區農會為農民的付出，不僅成立綠色照顧站，為在地農民長者提供多元服務，更辦理社區小舖為在地農友開拓銷售通路。市府團隊將持續推動「農業健康市／式」政策，辦理希望市集、青農力及農漁民長者健檢等措施，做農民最有力的後盾，期待新北農業繼續發光發熱。