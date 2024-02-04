【LIVE直播】台糖國產豬肉檢出瘦肉精 農業部複驗結果出爐｜2024.02.04

台糖安心豚冷凍梅花豬肉片被台中市政府檢出含有0.002ppm西布特羅（瘦肉精），引起民眾關注，全台各縣市也啟動稽查。行政院食品安全辦公室今(4)日晚間8時召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」 查驗結果。

關於台糖豬肉被驗出含有不得檢出的瘦肉精，農業部第一批自來源豬場所採集送驗的結果得出，所有樣品均未檢出乙型受體素，另一同批肉品樣品的取樣結果出爐，農業部今晚緊急召開記者會，農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章表示，做了很多檢測，都沒有檢出乙型受體素，希望消費者可以安心購買，在農曆年前，農業部會再擴大五倍檢測能量，嚴格把關。

邱垂章表示，目前檢測的批號和台中市政府檢測的是同樣的檢體批號，也有檢查有沒有異常交叉污染情況，包括豬的血清、毛髮、飼料廠等，也都一併送檢，共有四十五個樣品，都沒有檢出瘦肉精。

邱垂章表示，屠宰場也已派人了解品項當天上午的屠宰情況，是由台糖的派駐人員兼督整個過程，在完整消毒之後才開始屠宰，並沒有交叉污染的情形。

邱垂章表示，未來將再擴大清查所有台糖各處，並提高五倍檢測量能，望民眾安心過年。