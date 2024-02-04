親愛的手扶梯，你已經停止使用了100天了，祝你永遠安息！

印尼西爪哇省勿加泗火車站內的電動手扶梯，因為損壞已經好幾個月，至今都沒有見到車站人員修復或重新啟動，害很多行動不便的旅客，每天被迫只能艱難的走樓梯進出車站。

這座電動手扶梯在2022年建設好啟用，但只使用短短1年的時間，手扶梯在去年10月就發生故障，直到今日都還沒有修復完成。

有民眾在電動手扶梯故障的第100天，為了宣洩不滿的情緒，在手扶梯的旁邊，用紙箱製作手扶梯的墓碑，還放上喪禮才會出現的花圈，象徵對電動手扶梯的哀悼並標示「死亡100天」。

根據網路流傳的畫面，可以看到民眾用紙盒設立了一個專屬於電動手扶梯的墓碑，裡面還放有鮮花，旁邊還有巨大的花圈，就跟喪禮舉行的儀式一樣。

畫面被上傳到網路X後，引起很多網友的熱議，大家都留言炮轟當局，為何不維修，導致民眾行動不便，留言謾罵之餘，還不忘為電動手扶梯致哀。