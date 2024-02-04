親愛的手扶梯，你已經停止使用了100天了，祝你永遠安息！
印尼西爪哇省勿加泗火車站內的電動手扶梯，因為損壞已經好幾個月，至今都沒有見到車站人員修復或重新啟動，害很多行動不便的旅客，每天被迫只能艱難的走樓梯進出車站。
這座電動手扶梯在2022年建設好啟用，但只使用短短1年的時間，手扶梯在去年10月就發生故障，直到今日都還沒有修復完成。
有民眾在電動手扶梯故障的第100天，為了宣洩不滿的情緒，在手扶梯的旁邊，用紙箱製作手扶梯的墓碑，還放上喪禮才會出現的花圈，象徵對電動手扶梯的哀悼並標示「死亡100天」。
根據網路流傳的畫面，可以看到民眾用紙盒設立了一個專屬於電動手扶梯的墓碑，裡面還放有鮮花，旁邊還有巨大的花圈，就跟喪禮舉行的儀式一樣。
畫面被上傳到網路X後，引起很多網友的熱議，大家都留言炮轟當局，為何不維修，導致民眾行動不便，留言謾罵之餘，還不忘為電動手扶梯致哀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。