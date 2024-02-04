位於約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍前哨站「Tower 22」，1月27日晚遭一架無人機攻擊，造成3名美軍喪生，34人受傷。美方對此採取了「多層次」反擊。繼美國週五襲擊伊拉克和敘利亞後，美國和英國週六發動第三波襲擊，目標鎖定葉門的胡塞武裝目標。五角大廈證實，對葉門13個地點的36個目標進行了最新一輪的打擊。前海軍艦長呂禮詩感嘆又一場戰爭開打，直呼這場戰爭美軍親自動手，不再是推代理人下海了。

自10月7日以來，加薩地區持續受到以色列的攻擊。葉門叛軍胡塞武裝（又稱青年運動Houthis Movement）一直鎖定以色列公司所擁有、營運的紅海貨船，或者往返以色列貨船為目標，以聲援加薩走廊。該組織宣布，所有美國和英國船隻都是該組織合法的軍事目標。自1月12日以來，以美國為首的聯軍針對葉門部分地區的「胡塞武裝據點」進行了間歇性空襲，以應對紅海襲擊事件，美國的回應偶爾會遭到該組織的反擊。

美國週五對敘利亞和伊拉克的85個目標發動攻擊，作為對美國軍事基地遭受致命無人機襲擊的回應。根據《CNN》報導，美國和英國週六從空中和海面對葉門的胡塞武裝目標進行打擊。據兩名美國官員稱，襲擊目標包括指揮和控制、地下武器儲存設施，及胡塞武裝用來瞄準國際航線的其他武器。根據《BBC》報導，英國和美國目前正在對葉門胡塞武裝目標發動新的打擊。這是美英第三輪聯合打擊。

「俄烏、以哈之外的第三場戰爭開打！」呂禮詩今(4日)在臉書發文表示「不過這一場戰爭美軍親自動手，而不再是推代理人下海。」他更引用電影《搶救雷恩大兵》一片中的台詞提到：「每多殺一個人，你就離家更遠...」

目前主要航運公司已停止航行紅海，全球近15％的海運貿易通常要經過紅海，被迫轉而使用繞南部非洲更長的航線。聯合國安理會同意週一將召開緊急會議，討論美國對伊朗支持的駐伊拉克和敘利亞民兵組織的攻擊。這次會議是應安理會常任理事國和伊朗親密盟友俄羅斯的要求舉行。