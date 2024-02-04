新北市社會局前局長張錦麗去年4月起因病辭職休養，2日晚間不敵病魔病逝台大醫院，昔日部屬皆十分不捨。新北市議會民進黨黨團總召張維倩深感深表哀悼，指張錦麗為新北市的社會福利事業帶來了多項積極的改變，書記長陳乃瑜則說，期盼能用張錦麗俠女的精神，讓新北社福工作能做得更好，以表其用心奉獻。

張維倩說，張錦麗在社會福利領域的不懈努力和深刻的影響力，為新北市的社會福利事業帶來了多項積極的改變。在面對少子化和高齡化雙重挑戰的時刻，張錦麗以她的領導才能和社會使命感，成功推動了多項重要的社福措施。

張維倩指出，在新冠疫情期間，張錦麗更是積極參與居家照護關懷中心的運作，不辭辛勞地接聽民眾的需求，用最溫暖的心態安撫社會的焦慮。她的領導風格和不畏艱難的精神，為新北市民帶來了實質的支援與協助。

副召張錦豪對於張錦麗身體健康不佳傳出噩耗表示哀悼，他說，社會各界對張錦麗表現有目共睹，尤其是新北公共托育照護逐年成長，照顧數十萬家庭廣受好評，北海岸也有許多托老照護也都是社會局輔導成立，之前汐止葉小弟家庭困難協助照顧也是由社會局介入後續，「真的很感謝張錦麗為新北市民的付出，期盼社會局延續張的理念，共同建構更完善的社會福利體系」。

幹事長廖宜琨表示，張錦麗曾說過「安全網應是同心圓，最核心的角色是社工，第二層是支援網絡的工作者，最外圈則是社區裡的每一個人」，因此新北市獨創了「高風險家庭整合型安全網」，張錦麗身為社會局高層，更明白不能讓社工單打獨鬥，所以藉由社區的力量，替社工找出許多弱勢兒童，支援輔導家庭，感謝張錦麗一路走來的奉獻，更希望新北市可以繼續張錦麗的路線，接住這些孩子。

書記長陳乃瑜表示，張錦麗被譽為「社福界俠女」，過往帶領社會局功蹟歷歷在目，民進黨團未來會對於新北社會局的期許以張錦麗作為標竿。陳乃瑜說，新北市人口多達400萬，社會局工作是重中之重，「從搖籃到搖椅」都是關照範圍，尤其是近來社會關注的「曝險少年制度的檢討」、「檢討幼兒托育監督與管理」等都是社會局面對的課題，期盼能用張錦麗俠女的精神，讓新北社福工作能做得更好，以表張錦麗的用心奉獻。