台北富邦勇士兩位資深球星林志傑、蔡文誠此役展現前輩風範，蔡文誠首節強攻11分、林志傑則在第3節後段帶動團隊進攻氣勢，加上周桂羽全場力戰超過41分鐘打到抽筋，攻下個人PLG例行賽單場最高19分，勇士隊末節挺過攻城獅追分，勇士109比103擊退新竹御頂攻城獅。

本場勇士隊6人得分上雙位數，除了周桂羽19分，強森贊助18分、16籃板，沛登13分、10籃板，蔡文誠17分，林志傑13分、5籃板；攻城獅克拉豪取27，也創PLG生涯得分新高，他並抓下9籃板，艾夫伯贊助30分，高國豪13分、7助攻、6籃板。

富邦勇士畢業自HBL球隊南湖高中的「雙槍」周桂羽、簡廷兆，連著兩天輪流在得分力助球隊，昨天看簡廷兆表現，今天換周桂羽跳出，周桂羽表示，辛特力受傷後，團隊鋒線需要本土球員幫助，又看到林志傑、蔡文誠等前輩賣力，希望自己可以跳出來幫助前輩。

近期富邦勇士遇傷兵麻煩，除了洋將辛特力，上周又傷了賴廷恩、洪楷傑，41歲精神領袖林志傑在球隊戰力吃緊時屢次挺身而出，在得分端得分帶動團隊氣勢，4日對攻城獅這場，他在第3節尾聲包括自己得分及助攻隊友搶分，幫助球隊打出10比2小高潮，帶著10分領先進入第4節。

末節中段攻城獅教頭林冠綸不滿裁判吹判連吞兩次技術暫停遭驅逐出場，這段期間攻城獅曾將分差縮小到個位數，但勇士又是連續得分打回氣勢，並穩住領先到終場。

PLG聯盟表示，攻城獅總教練林冠綸，因為針對勇士隊洋將強森進球的後續動作裁判沒有響哨而大動作抗議，因而被吹了第1次技術犯規，之後因為強森執行技術犯規罰球的時候林冠綸持續跟裁判抗議，因此被吹了第2次技術犯規，累積2個T當場直接被驅逐出場，這是林冠綸生涯首次單場吞下2次技術犯規被驅逐出場，聯盟對他不會有額外的禁賽處罰。

賽後林冠綸表示，認為洋將在完成精彩的得分後，不該有碰撞防守球員身體的羞辱動作，他必須和球員站在同一陣線，也希望提振一下球隊士氣，因此有大動作抗議，也希望這是台彎的籃球聯賽，裁判們能更重視本土球員，不該讓洋將對本土球員有羞辱的動作。

「野獸」林志傑是台北富邦勇士精神領袖，在球隊遇傷兵潮時，進攻端也努力帶動團隊。（PLG提供）