蘋果熱門新產品Vision Pro

蘋果已經在美國正式銷售第一款空間運算設備「Vision Pro」，這是該公司自9年前推出 Apple Watch 後最重要的新產品，引起美國果粉們搶購。據陸媒報導，已曝光的包裝盒上訊息顯示，Vision Pro與iPhone等產品一樣，蘋果公司只負責設計，其組裝、生產都在中國進行，將又是一款受全球矚目的「中國製造」精品。

據《快科技》報導，Vision Pro售價高達3499美元（約合台幣11萬元），仍引起全美果粉搶購，儘管售價高昂，依然擋不住果粉們的熱情。知名智慧手機分析師郭明錤透露，蘋果目前已經賣出18萬台Vision Pro。

Vision Pro在大陸的電子科技迷也掀起熱潮，已有大陸博主搶先拿到熱得燙手的新貨，在網上分享新品開箱的喜悅。許多網民都注到，從包裝盒上的標示來看，Vision Pro是原汁原味的中國製造。和iPhone等產品一樣，蘋果只負責設計，組裝、生產都在中國進行。

報導說，Vision Pro在1月19日發布預售的時候，就有《小紅書》的網民曬圖稱，自己購買的Vision Pro已經出貨，發貨地為中國上海。據陸媒指出，Vision Pro在預購開始不久後就被搶訂購一空，所有版本發貨時間都推遲到3月份。

另有網民爆料稱，知名電子製造商立訊精密是Vision Pro組裝合作商，首批Vision Pro由位於昆山的台商立訊精密公司代工。

報導表示，日前美國紐約第五大道的蘋果商店首發活動上，對於Vision Pro何時才能在中國發售的問題，庫克曾回應稱：「不確定具體時間，但是很快了。」

庫克在Vision Pro首發現場表示，Vision Pro 是屬於未來的技術。（圖／路透）

美國廣播公司新聞網（ABC News）在首發現場訪問庫克時提到 Vision Pro 的高價位，庫克則說：「在今天看來，這是屬於未來的技術，至少我是這麼看待它的。但隨著時間過去，誰知道未來會發生什麼事？但我們認為，這個定價符合它目前的價值。」庫克周四也在財報電話會議中提到，Vision Pro 將在今年稍晚於其他國家上市。

蘋果表示，Vision Pro 是一款革命性的空間運算設備，它改變了人們工作、協作、聯繫、重溫記憶和享受娛樂的方式，蘋果團隊與顧客一起探索這項突破性產品，並參與全新的引導式簡報體驗。