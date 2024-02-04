和逸台南西門館春節系列應景活動不間斷，業者加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券，要讓旅客新春試手氣。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸台南西門館「Cozzi KITCHÉNE」餐廳以傳統椪餅創意結合《飛天小女警》3款角色，推出「椪出幸福滋味」甜點，讓旅客體驗DIY樂趣。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸台南西門館最受歡迎的卡通頻道旅宿體驗「萌心爆發·卡通樂旅」住房專案，雙人入住每晚5280元起，含自助式早餐及《飛天小女警》25週年限定主題套餐。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸台南西門館特別結合卡通頻道中的超人氣卡通明星，打造別具特色的主題燈籠巴士及卡通主題明信片作為迎賓小禮。(國泰飯店觀光事業提供)

即將迎來春節假期，和逸飯店台南西門館瞄準親子旅遊商機，春節期間，2月9日至12日舉辦「吉運龍龍來」一系列應景活動炒熱氣氛，更加碼推出好運紅包抽抽樂，最大獎為萬元住宿券。此外，館內的「Cozzi KITCHÉNE」餐廳同步推出期間限定的龍年午茶菜單，多國料理搭配以《飛天小女警》為主題的「椪出幸福滋味」甜點DIY，好吃又好玩。

台南向來為台灣有名的觀光和美食之都，今年適逢台南建城400年，加上台灣燈會助攻，寒假與農曆年勢必吸引更多觀光客前進府城賞燈兼旅遊。過年期間，和逸飯店台南西門館祭出喜氣洋洋的活動及迎賓禮迎旅客，除了應景佈置可拍照打卡外，除夕至初三入住加贈燙金紅包袋、富含祝福意義的幸運餅乾，飯店更獨家打造卡通頻道主題燈籠，呼應2024年台灣燈會在台南；同時每日舉辦財神爺發糖活動，增添新春好兆頭。春節住房，業者加碼推出好運紅包抽抽樂，祭出最大獎萬元住宿券，要讓旅客鴻運滾滾來。抽抽樂每份799元，業者掛保證每包都有驚喜好禮。

此外，「Cozzi KITCHÉNE」餐廳2月1日起推出為期１個月的龍年限定午茶菜單，豐富的中西式異國料理滿足顧客對多元口味的追求。今年適逢台南建城400年，主廚以台南古早味小點椪餅結合《飛天小女警》3款角色，並加入冰淇淋、棉花糖、玉米脆片等配料，推出「椪出幸福滋味」甜點，讓大小朋友體驗甜點手作的樂趣。

和逸飯店台南西門館擁有豐富的遊樂設施，深受親子族群喜愛，寒假期間推出住宿優惠「攏來台南住一晚」，專案每晚3488元起，欲藉此推升寒假親子客住房率。民眾平日周日至周四預訂「攏來台南住一晚」住房專案，可享房型免費升等、早餐加購買1送1、連住兩晚加贈主題明信片及限量主題燈籠。

另外，最受旅人歡迎的卡通頻道「萌心爆發卡通樂旅」一泊二食住房專案，即日起開放預訂，專案內含雙人自助式早餐、《飛天小女警》25週年限定主題雙人套餐，入住全台獨家的主題房再贈送卡通頻道周邊商品，還可全家大小盡情暢玩戶外500坪遊樂設施，與《探險活寶》、《飛天小女警》與《熊熊遇見你》3部卡通明星「逸」起渡過美好假期，雙人入住每晚5280元起。若加入品牌AMAZZING CLUB，享5％房價折扣與會員禮遇。