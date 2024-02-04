台灣燈會「埕南燈區」4日晚間點燈，台南市副市長葉澤山（左五）與台南市立委林俊憲（左六）4日在台灣文學館前一起參加原台南合同廳舍「流動的埕事」作品點燈儀式。（程炳璋攝）

台灣燈會安平燈區3日熱鬧開幕，高鐵燈區要到23日才點燈，第3燈區「埕南燈區」4日晚間在台灣文學館前正式啟燈，串聯鬧區的廟宇與老街特色燈籠，在原台南合同廳舍、大天后宮隘門與兌悅門各有3座台灣燈會藝術家作品，可提供民眾賞燈兼拜神。

安平燈區3日開幕吸引超過26萬人欣賞，「埕南燈區」4日啟燈，串聯了中西區的普濟殿的普濟燈會與鄭成功祖廟的成功燈會，納入了原台南合同廳舍、陳德聚堂、神農街、兌悅門、府城隍廟與南關線的山西宮、仁壽宮，每處廟埕與老街都有各自的燈光布置。

「埕南燈區」與安平、高鐵2大燈區大不同，非侷限在同一場域，而是串聯各地廟宇、老街的特色燈展，納入台灣燈會的範疇，並推出地圖讓民眾按圖找每處的燈展，共有16個點設有大型燈籠作為第3燈區意象。

在原消防局廳舍、大天后宮的隘門與兌悅門旁，設置藝術家打造的3項作品，依序為「流動的逞事」、「safezone」與「半月沉江」。其中兌悅門的「半月沉江」是以早期府城地圖就像沉到台江內海的半個月亮而獲取靈感。

普濟殿今年掛出1800顆燈籠再創紀錄，新增3處燈籠景點，包括海安路口的壁畫、傳統彩繪家蔡草如故居有台日韓泰玩具設計師各自畫的燈籠組成的燈牆，以及「剪紙巷」用剪紙燈籠作成2隻龍。4日點燈後，吸引數百民眾拿起手機搶拍美照。