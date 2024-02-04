74歲癌症病友林金龍，70歲才學畫畫，擅長工筆畫與粉彩創新工法，呈現佛祖畫的細膩與雅致，但始終未有機會舉辦個人畫展；而他入住的宜蘭縣私立嗣大人住宿長照機構為他圓夢了，即日起至25日在礁溪佛光山圓明寺舉辦林金龍個人畫展，展出35幅作品，其中多數創作隨喜義賣，所得捐給佛光山及弱勢族群。

林金龍義賣畫展今上午在圓明寺開幕，縣長林姿妙特地出席現場祝賀並表示，銀髮族在長照機構快樂的生活、認真的學習、做自己喜歡的事，就是最快樂的；林金龍學畫畫雖然只有4年，但能有許多傑出畫作，真的不簡單，更恭喜他如願在長照機構圓夢。

林金龍出身頭城，初中時常去住家附近的「募善堂」沉思、禮佛、休憩，從此與佛祖種下不解之緣；退休後為拓展人際關係與社會多交流，常去長青學院等處學習唱歌、國標舞等，樣樣難不倒他；直到70歲先後認識林興、詹惠美等繪畫教師，才開始學習繪畫，因與佛祖有緣，於是畫作內容幾乎都與佛祖有關。

2022年底，林金龍被診斷出淋巴腫瘤，為接受更完整的專業照顧，入住嗣大人長照機構；偶然得知，他曾創作不少維妙維肖的畫作，畫作除展現工筆畫細膩、觀察入微，也增添粉彩的艷麗。

林金龍說，繪畫療癒他的心靈、豐富他罹病後的人生，過去只與同好在相關組織協助下共同參展，未有能力或機會舉辦自己專屬的畫展，如今夢想成真，終於有機會可以專屬展現習畫4年來的成果。

嗣大人長照住宿機構董事長職念一表示，機構除提供住民們妥善貼心的照顧，讓家屬們安心之外，也願意協助住民長者在有生之年圓夢，不要讓這些長者認為一旦住進長照機構後就放棄了未竟的夢想，反而是機構有足夠的資源與人力可以協助長者們圓夢，並感謝佛光山圓明寺熱心提供展覽場地。