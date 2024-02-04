民眾黨主席柯文哲今（4）日出席北區地方謝票茶會，他表示，民眾黨沒有傳統媒體，別人有藍媒綠媒，「我們是倒楣！」網友也好奇，「還走不出來？」

柯文哲在謝票茶會中直言，從這次選舉反省，我們的問題，第一個沒有傳統媒體，有藍媒、綠媒，兩邊都打我們，「我們是倒楣！」第二是沒有組織，完全沒有傳統地方組織。這兩個問題要怎解決？現在還在想。

柯文哲也披露，以後大概會做網路電視台，「KPTV」選後拿掉，浪費10萬粉絲，品牌要一致，如果重來一遍，一開始用「民眾之聲」，品牌要延長。所以要做網路電視台，但內容要怎做，還在思考。

PTT網友認為，「怎麼還在講這個」、「還走不出來？」「沒組織也是別人害你的？」、「侯友宜都沒抱怨」、「悲傷階段又走回去啦？」、「要過年了沒一句好話，開口閉口就是倒楣」、「反正都別人錯」。

不過也有網友鼓勵，阿北現在在思考要如何經營新的媒體，未來阿北的新聞應還是會很多。