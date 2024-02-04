美式賣場好市多對於某些銷售狀況不甚理想的商品，可能會推出超級殺的折扣。一位男子近日發現，好市多的I牌清新體香皂正在大折扣，原價24入499元，現在直接折價100元，讓他決定一次搶購480顆香皂回家；男子同時透露，其實自己過去從美國返台時，都會趁機帶回這款香皂，「對夏天常大量流汗的人來說，非常很好洗」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多這次對於I牌清新體香皂推出出清折扣，原價24入499元，現在直接折價100元，且未來不再進貨，讓他決定一次搶購480顆香皂回家囤貨；原PO指出，過去他從美國返台時，只要行李有空間就會塞滿該款香皂，「這價格比美國購買還便宜、還不用扛回台…非常值得購買」。

原PO分析，其實這款香皂適合夏天常大量流汗的人，不適用於皮膚乾燥或敏感肌，分析好市多推出這款香皂的時機錯誤，產品體驗不太好，所以才會打折出清；根據好市多介紹，I牌清新體香皂是美國經典品牌，添加了亞麻籽油，適合一般及運動後使用，可以帶給用戶清新潔淨、清爽舒適的感覺。

對此，許多網友紛紛回應，「480顆…是要洗一輩子嗎？」、「我覺得這比之前拉一棧板紅酒走的還要狂…」、「意思就是『汗腺大條＋皮膚狠油＋體味嚴重』符合上述三大要件者專用的吧…」、「有人知道內湖或新莊還有嗎？我也準備去搬」、「説真的，夏天非常好用」。